Spenden-Vogerlhaus Der FC Schützing hat einen Maibaum für den guten Zweck

In vielen Gemeinden gibt es in diesem Jahr keinen Maibaum. Die Corona-Krise ließ ein Maibaumaufstellen, wie man es kennt, in diesem Jahr nicht zu. Der Hobbyverein FC Schützing ging einen anderen Weg. Der Verein schmückte einen Laubbaum und stellte ein „Spenden-Vogerlhaus“ auf.