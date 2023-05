Das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga könnte spannender nicht sein. Tabellenführer GAK hat alles in der eigenen Hand, zwei Siege in den letzten zwei Runden würden die Rückkehr in die Bundesliga bedeuten. Im letzen Heimspiel der Saison führen die "Roten" gegen Amstetten mit 2:0. Weil auch Verfolger Blau-Weiß Linz bei Rapid II führt, läuft derzeit alles auf eine Titelentscheidung in der letzten Runde hinaus. Dann spielt der GAK in Dornbirn, BW Linz empfängt Sturm II. St. Pölten verabschiedet sich nach aktuellem Stand aus dem Titelkampf.