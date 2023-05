Mit der drittbesten Offensive der Liga steht der GAK zwei Spieltage vor Schluss an der Spitze der 2. Liga und damit vor der Rückkehr in Österreichs Fußball-Elite. Damit diese auch gelingt, werden die Rotjacken auch im Saisonfinish auf eine ihrer größten Stärken in dieser Saison zurückgreifen: die Standardsituationen. Von den 48 geschossenen Toren der Athletiker fielen ganze 23 nach ruhenden Bällen - also fast die Hälfte. Ein überragender Wert.