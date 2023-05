Der Lieblingsnachbar Österreichs zeigt es vor: So könnte es nach zehn Meistertiteln in Folge in der kommenden Woche so weit sein, dass Dortmund die imposante Serie des FC Bayern in der deutschen Bundesliga beenden wird. In der heimischen Meisterschaft blieb die Zäsur aus. Salzburg triumphierte zum zehnten Mal hintereinander. Das gelang mit Ausnahme der Münchener sonst keinem Klub aus Europas Top-25-Nationen.