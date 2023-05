Nur noch wenige bzw. zwei Schritte fehlen, dann ist der GAK auf seinem langen Weg zurück nach oben angekommen. Sechs Aufstiege haben die Rotjacken seit der Vereinsneugründung im Jahr 2012 gefeiert, bereits heute könnte bei idealem Ausgang (siehe Faktbox) der bislang wichtigste folgen. In jedem Fall hat der GAK, der in dieser Saison bis zum vergangenen Spieltag nie in den Top zwei stand (siehe Grafik), zwei Runden vor Schluss die besten Karten auf der Hand. "Wenn ich es mir aussuchen kann, in der zehnten Runde ganz oben zu stehen oder jetzt, dann nehme ich das so gerne", sagt Trainer Gernot Messner.