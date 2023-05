Nach der 0:3-Heimpleite gegen BW Linz vor drei Runden hatten viele den GAK im Aufstiegsrennen schon abgeschrieben, zwei Spieltage vor Schluss haben die Rotjacken nun plötzlich alles in der eigenen Hand – und könnten sich sogar schon am Freitag zum Zweitliga-Meister küren. „Das wäre natürlich die Krönung, aber so weit das ganze Drehbuch auszumalen, wäre zu kitschig“, sagt GAK-Trainer Gernot Messner. „Ich glaube nicht, dass es sich schon am Freitag entscheidet.“ Denn dafür müsste sich die direkte Konkurrenz bei einem Heimsieg des GAK über Amstetten (19.15 Uhr, ORF Sport+ & laola1.at live) wie schon in dieser Runde Umfaller leisten. BW Linz müsste bei Rapid II verlieren, St. Pölten beim FAC nicht gewinnen. „Es bringt nichts, sich irgendwelche Szenarien durchzudenken, zuerst müssen wir unsere Aufgaben erledigen“, sagt Sportdirektor Dieter Elsneg. Denn seit Sonntag steht fest: Holen die Rotjacken aus den letzten beiden Ligaspielen zwei Siege, spielen sie in jedem Fall in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga.