Neun Spiele lang war Kapfenberg vor dem Duell mit St. Pölten am Sonntagvormittag schon ungeschlagen, umso gespannter blickte auch Tabellenführer GAK in die Obersteiermark. Dort nahm der KSV den Niederösterreichern nach einer ereignisreichen Anfangsphase - nach 25 Minuten gab es schon zwei Elfmeter - alle drei Punkte ab. Während Kapfenberg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt unternahm, bleibt der GAK alleiniger Tabellenführer. "Ich bin unheimlich stolz auf unser Team, wenn man sieht, wo wir vor der Frühjahrssaison gestanden sind. Wir haben so viel investiert, das ist der verdiente Lohn", sagte KSV-Kapitän Matthias Puschl nach dem Abpfiff.