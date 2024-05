Kapfenberg und Lafnitz haben in der 2. Liga am Sonntag klare Siege gefeiert. Die Falken von Interims-Trainer Matthias Puschl feierten den zweiten Sieg in Folge. Amstetten wurde in Kapfenberg 4:2 besiegt. David Heindl (45.), Niklas Szerencsi (47.), Alexander Hofleitner (80.) und Sebastian Leimhofer (96.) trafen nach frühem Rückstand für die Kapfenberger.

Lafnitz ließ Sturm II in Gleisdorf keine Chance. Eine frühe Grazer Führung durch Jonas Karner (2.) brachte der Mannschaft von Trainer Jürgen Säumel nichts. Jakob Knollmüller (14.), Timon Burmeister (25., 27.) und Ivan Mihaljevic (49.) waren für die Oststeirer erfolgreich.