Christopher Drexler wagt es. Der steirische Landeshauptmann will ein Nationalstadion in der Steiermark bauen lassen. „Graz ist die Fußballhauptstadt Österreichs, die Steiermark ist das Fußballland Österreichs. Es ist daher eine Schande, dass wir in Graz keine Champions-League-Spiele austragen können und auch bei internationalen Fußballspielen außen vor sind. Ich möchte daher anregen, dass das geplante neue Nationalstadion in die Steiermark kommt“, sagte er bei einem Hintergrundgespräch am Freitag in der Grazer Burg.

Verwunderung über die Prioritätensetzung

Doch nicht alle Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung können dem Vorschlag etwas abgewinnen. „Die Spitäler sperren wir zu, --- dafür bauen wir ein Stadion! Man muss eben Prioritäten setzen....“, schreibt etwa User „Schafam“ sichtlich verärgert über die Pläne des ÖVP-Politikers.

Drexler hat bereits eine konkrete Vorstellung, wo das Stadion gebaut werden soll. „Es muss nicht alles in Wien sein, das ist in der Verfassung nicht festgeschrieben“, so der Landeshauptmann. Außerdem gebe es bereits eine Studie, die mittlerweile 20 Jahre alt ist. „Es ist ein geeigneter Standort. Im Zentrum soll der Fußball stehen, aber wir haben im Süden von Graz mit Klaus Leutgeb auch einen sehr erfolgreichen Konzertveranstalter“, zeigte sich der Politiker optimistisch.

Leser „Parteder2“ hält das Vorhaben jedoch für unrealistisch und schreibt: „Kein Tag ohne Drexler-Luftschloss. Vorbild Nagl?“. Leser „ichsags“ wird deutlich: „Die nächste Nebelgranate um vom eigenen Versagen abzulenken...“. So ein unfassbarer Schwachsinn!!“.

Zustimmung zu Drexlers Plan gibt es im Kleine-Zeitung-Forum kaum. Die meisten kritisieren den Vorstoß als „Wahlkampfschmäh“, der die schlechten Umfragewerte der Volkspartei kaschieren soll. Leser „Bereits“ plädiert für einen Kompromiss: „Oder man sagt einfach, das Stadion in Klagenfurt ist ab sofort das Nationalstadion. Das wäre eigentlich die einfachste Lösung und in Wien gibt es das auch nicht“.