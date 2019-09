"Der Punkt fühlt sich wie eine Niederlage an. Die vielen Chancen helfen nichts. Am Ende musst du die Tore machen. Vielleicht war es ein Schuss vor den Bug."

Gerhard Struber zeigte sich nach dem 2:2 gegen Tirol enttäuscht © GEPA pictures

Nach den 90 Minuten plus Nachspielzeit rieben sich die knapp 4000 Besucher ungläubig die Augen. Was ist denn bitte da passiert? Der WAC war gegen Aufsteiger WSG Tirol drückend überlegen, hatte Chancen, um drei Spiele zu entscheiden und den achten Pflichtspielsieg in Folge zu feiern. Wattens kam zwei Mal vor das WAC-Tor – Endstand 2:2.