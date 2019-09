Facebook

Großer Jubel bei den Wölfen © (c) AP (Martin Meissner)

Viel wurde vor dem Europaleague-Debüt des WAC gemunkelt, wie man denn mit dem Druck, der Flutlichtatmosphäre und der Rolle als klarer Underdog in Gladbach umgehen würde können. Die Wölfe zeigten, dass sie reif für Europa sind, überrumpelten Gladbach regelrecht. 0:3 nach 45 Minuten! So viele Tore konnte noch nie ein österreichisches Team in Deutschland in so kurzer Zeit schießen. So hoch lag Gladbach in seiner langen Europacup-Historie zuhause noch nie zurück. Aber der Reihe nach: