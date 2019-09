Feiern die WAC-Spieler heute? Das wollten die TV-Journalisten von RTL wissen. "Nein", sagte Mario Leitgeb. "Am Sonntag müssen wir nach Hartberg, falls ihr das kennt. Oststeiermark. Schweres Spiel."

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mario Leitgeb © APA/AFP/dpa/MARIUS BECKER

Furios, wie der WAC in Mönchengladbach aufgetreten ist, die Elf von Marco Rose in seine Einzelteile zerlegt hat. Eine magische Nacht für den österreichischen Klubfußball im Allgemeinen, für den WAC im Besonderen. Die Stimmung unter den Spielern ist natürlich prächtig.

Auf RTL stellte sich der Steirer Mario Leitgeb den Fragen der Journalisten. Ob die Spieler des WAC nach dem 4:0-Erfolg noch feiern werden? Leitgeb: "Feiern? Nein, wir müssen am Sonntag nach Hartberg, falls ihr das kennt. Oststeiermark. Schweres Spiel. Dann schauen wir weiter." In Deutschland sorgte die Aussage tatsächlich für ratlose Blicke. Auf RTL waren sie wenigstens ehrlich: Die Moderatorin sagte zu Experten Roman Weidenfeller: "Hartberg? Kennen wir wirklich nicht."

Und anders als gegen Mönchengladbach haben die Wolfsberger gegen Hartberg im Vorjahr in der Liga nicht gewonnen. 4:3 siegte Hartberg in Wolfsberg, 1:1 trennten sich die Mannschaften in der Oststeiermark.