WAC-Trainer Gerhard Struber ist nicht für Rotation bekannt. So läuft auch heute eine bekannte Elf bei der EL-Premiere in Mönchengladbach auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Shon Weissman, Anderson Niangbo und Co. sind auch heute am Platz © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien)

In bewährter Formation tritt der Wolfsberger AC heute zur Europaleague-Premiere in Deutschland an. Trainer Gerhard Struber verlässt sich dabei auf die Elf seines Vertrauens. So schickt er die Wölfe heute gegen Gladbach, um Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose, in die Partie:

Tor: Alexander Kofler

Verteidigung: Mike Novak, Michael Sollbauer, Nemanja Rnic, Lukas Schmitz

Mittelfeld: Romano Schmid, Mario Leitgeb, Michael Liendl, Marcel Ritzmaier

Sturm: Anderson Niangbo, Shon Weissman

Man tritt in Gladbach also im gewohnten 4-4-2 auf, und "wir sind scharf wie Messer", sagt Struber. Auch Rose zollt den Wölfen Respekt: "Diese Mannschaft ist immer giftig und unangenehm zu spielen."