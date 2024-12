Joker Angelo Gattermayer machte die Sensation mit seinem Kopfballtor in der achten Minute der Nachspielzeit perfekt: Der WAC drehte beim GAK eine Partie, in der man bis zur 80. Minute mit 0:3 im Rückstand lag, noch in einen Sieg. Eine derartige Aufholjagd hat man in der Bundesliga in diesem Jahrtausend noch nicht gesehen. Manch ein Fußballknofel möge sich zwar noch gut an jenen Oktobertag im Jahr 2008 erinnern, als der SK Sturm beinahe noch ein 5:0 in Mattersburg verspielte, letztlich setzten sich die Blackys aber doch mit 6:5 gegen Carsten Jancker und Co durch. Auch ein 3:0 vermochten sogar einige Teams seit der Jahrtausendwende nicht über die Zeit zu bringen (siehe Box) – nach so einem hohen Vorsprung jedoch als Verlierer vom Platz gegangen ist in den vergangenen 24 Jahren kein Team.

Für so ein Spektakel muss man schon tiefer in den Geschichtsbüchern kramen. Tatsächlich hat der GAK ein ähnliches Schicksal bereits einmal erleiden müssen. In der Staatsliga führten die Rotjacken im September 1954 bereits mit 3:0 bei Wacker Wien, am Ende hieß es auch hier 3:4 aus Sicht der Grazer. Seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1974 gelang es neben dem WAC bisher lediglich einem weiteren Team, aus einem 0:3 noch ein 4:3 zu machen. Die Admira besiegte sowohl den Wiener Sport-Club am 24. Oktober 1981 als auch Rapid am 29. Juli 1992. Bis zur 80. Minute führte dabei aber keines der gegnerischen Teams ...