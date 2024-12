Man kann den VAR längst als umstrittene Institution bezeichnen. So hitzig sind die Diskussionen, die er Woche für Woche provoziert. Natürlich nicht nur in der Bundesliga, aber auch dort in aller Regelmäßigkeit. Diesmal gingen nach der 3:4-Niederlage des GAK gegen den WAC nach 3:0-Führung die Wogen hoch. Einerseits wegen der Schlüsselszene des Spiels, als den Wolfsbergern ein umstrittener Elfmeter zugesprochen wurde, mit dem die Lavanttaler ihre Aufholjagd einläuteten. „Dieses Foul kannst du nicht einmal geben, wenn es irgendwo auf dem Feld stattfindet. Daniel Maderner hat in jedem Spiel 57 solcher Duelle und es gibt nie einen Freistoß“, ärgerte sich GAK-Trainer Rene Poms.

Andererseits war es die Quantität der Interventionen, die für Kopfschütteln sorgte. Ganze fünf Mal unterbrach VAR Manuel Schüttengruber das Spiel, um Entscheidungen des Schiedsrichterteams rund um Referee Isa Simsek zu checken. Auch wenn sein Team im Endeffekt profitierte, sah selbst WAC-Trainer Dietmar Kühbauer die Vielzahl der Überprüfungen kritisch. „Ich wünsche mir Spiele, in denen man nicht permanent rausrennt“, meinte der 53-Jährige und übertrieb bewusst maßlos: „Gefühlt haben wir in der zweiten Halbzeit acht Minuten gespielt. Dass wir da vier Tore schießen, ist natürlich fantastisch…“

Kühbauer: „Warum zahlen die Klubs dann dafür?“

Eine der Szenen hätte man gar technisch nicht auflösen können, was Kühbauer maßlos ärgerte: „Warum zahlen die Klubs dann dafür?“ Generell sei er kein Gegner des VAR, doch in Sachen Verbesserungen nimmt der Burgenländer alles und jeden in die Pflicht. Auch Publikum und Spieler, die mit ihren ständigen Forderungen VAR-Eingriffe provozieren würden. „Fußball ist so ein schöner Sport, ein Kontaktsport. Man muss sich nicht bei jeder Kleinigkeit am Boden wälzen“, sagte der WAC-Coach und bekräftigte: „Diese permanente Eierei ist ermüdend. Da spreche ich für alle Mannschaften, denn wir wollen Fußball spielen, die Zuschauer wollen ein Fußballspiel sehen. Es ist der falsche Weg, dass man mehr den Bildschirm sieht als das Spiel.“

Mehrmals wurde Referee Isa Simsek an den Bildschirm gebeten © GEPA

Bei drei der fünf Interventionen blieb es bei der Ursprungsentscheidung. Bei besagtem Elfmeter gab es unterschiedliche Meinungen. Keine zwei Meinungen gab es, als Simsek Gelb für Marco Perchtold nach Videostudium in Rot korrigierte. „Da gibt es nichts zu diskutieren. Es war ein Foul, und ich hatte einen schlechten Trefferpunkt. Ich habe gespürt, dass es der Knöchel war und mich auch gleich bei Thierno Ballo entschuldigt“, erläuterte der GAK-Kapitän.

Poms verteidigt Perchtold nach Rot: „Marco hat alles richtig gemacht“

Den vereinzelt geäußerten Vorwurf an den Routinier, dass er überhaupt in diesen Zweikampf ging, ließ wiederum Poms gar nicht gelten. Genau diese proaktiven Attacken auf den Ball möchte der Trainer sehen: „Marco hat alles richtig gemacht, außer dass er zu spät war.“ Nimmt man Szenen wie diese, hat der VAR das Spiel weiterentwickelt. „In früheren Zeiten gab es 100.000 solcher Fouls im Spiel. Keiner hat sie gesehen und wenn, war es meistens Gelb“, übertrieb Poms, „heutzutage ist es Gott sei Dank anders, denn die Spieler gehören vor solchen Attacken geschützt.“

Für den 49-Jährigen zählt nach diesem Negativerlebnis, dass seine Spieler lernen müssen, auch bei vermeintlichen Fehlentscheidungen stabil zu bleiben. „Dann kann der Schiedsrichter pfeifen, was er will“, unterstrich Poms, der ansonsten über weite Strecken einen Auftritt gesehen hat, der „GAK-like“ ist, so wie er es sich vorstellt.

Auch wenn es die Ereignisse der letzten 15 Spielminuten schwierig machen, plädiert Perchtold dafür, die guten Erkenntnisse zu sehen: „Mit ein bisschen Abstand kann man die positiven Dinge mitnehmen, weil wir den WAC eigentlich dominiert haben. Dann ist es gelaufen, wie es gelaufen ist, weil es mit zwei Mann weniger kein normales Fußballspiel mehr war.“