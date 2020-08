Facebook

Mit einem lachenden, aber zwei weinenden Augen hat der SK Sturm den letzten Test vor der Pflichtspielpremiere in der kommenden Woche abgeschlossen. Die Grazer tankten mit dem 2:1-Sieg gegen den Zweitligisten Lafnitz Selbstvertrauen. „In der ersten Hälfte haben wir in vielen Phasen das umgesetzt, was wir wollen. Aber im letzten Drittel müssen wir entschlossener und konkreter werden. Wir hätten mehr Tore schießen müssen“, sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer, der Neuzugang Andreas Kuen früher als geplant zu seinem Kurzdebüt verholfen hat. Bitter: Vincent Trummer musste mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausgewechselt werden. Der Verletzungsgrad des 20-Jährigen wird am Montag bei einer MR-Untersuchung ermittelt.