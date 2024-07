Die Euro ist für alle Sturm-Spieler vorzeitig zu Ende gegangen. Als letzter schwarz-weißer Spieler trat Alexander Prass die Heimreise aus Deutschland an. Das Quartett – Prass, die slowenischen Teamspieler Jon Gorenc Stankovic und Tomi Horvat sowie Georgiens Otar Kiteishvili (Muskelverletzung) haben aktuell Urlaub genehmigt bekommen und steigen in den kommenden Wochen bei Sturm ins Training ein. „Sie brauchen die Entspannung für den Kopf und den Körper“, sagt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Ob Prass weiterhin das Sturm-Trikot tragen wird, ist fraglich. Einige Klubs haben Interesse am Flügelflitzer bekundet.

Die Grazer wiederum sind an einem Trio dran. Dass Mika Biereth noch ein Jahr in Graz spielen soll, ist kein Geheimnis, ebenso wie eine mögliche Verpflichtung des russischen Tormanns Daniil Khudyakov (Lok Moskau). Nun bestätigt Schicker auch ganz offiziell, dass man an einem Leihgeschäft von Lovro Zvonarek vom FC Bayern arbeitet. Der 19-jährige Kroate ist ein offensiver Mittelfeldspieler.