Erneutes Verletzungspech für Sturms Otar Kiteisvhili: Der beste Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison musste im EM-Achtelfinale zwischen Spanien und seinen Georgiern kurz vor Ende der ersten Hälfte ausgewechselt werden. Der Mittelfeldakteur musste unmittelbar nach dem Ausgleich durch Spaniens Rodri (39.) auf dem Feld behandelt werden und schließlich ausgewechselt werden. Für ihn kam WAC-Spieler Sandro Altunashvili.

Der 28-Jährige, der seinen Vertrag beim SK Sturm unmittelbar vor der Europameisterschaft für zwei weitere Jahre verlängert hat, musste bereits die ersten beiden Spiele in der Gruppenphase angeschlagen auslassen, im entscheidenden dritten Spiel gegen Portugal, das die Georgier sensationell mit 2:0 gewannen, stand Kiteishvili in der Startelf. So auch gegen Spanien – es könnten seine letzten Minuten bei dieser EM gewesen sein.