Der Cupsieg war der erste Streich. Der zweite folgt vielleicht nicht sogleich, aber im Idealfall in den kommenden zwei Wochen. Drei Bundesliga-Spiele stehen noch am Programm bis zum letzten Spieltag am 19. Mai, und Sturm hat es in der eigenen Hand, den vierten Meistertitel der Vereins-Geschichte nach 1998, 1999 und 2011 zu fixieren. Es wäre nach 1999 das zweite Double.