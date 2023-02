Man durfte gespannt sein in Villach, ob die Erfolgsserie (neun Siege aus zehn Spielen) auch gegen die Ungarn zu prolongieren sein wird. Die Ausgangslage zeigte jedenfalls ein völlig offenes Bild. Zweimal konnte der VSV in Ungarn gewinnen, während Fehervar in Villach siegreich blieb. Die Ungarn wussten also, wie man gegen den VSV gewinnt.

Bis auf die langzeitverletzten Elias Wallenta und Julian Payr konnte Rob Daum auf den gesamten Kader zurückgreifen. Der VSV Trainer gönnte jedoch Simon Depres (leicht angeschlagen) eine Pause. Statt ihm kam Jamie Fraser zu seinem zweiten Einsatz. Layne Viveiros feierte zudem sein Debüt.

Und so lieferten sich beide von Anfang an einen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Nur einen Torerfolg konnte noch keiner verbuchen. Bis zur 25. Minute mussten die Villacher Fans auf einen Torjubel warten, ehe Robert Sabolic einen Idealpass von Collins eiskalt verwertete. Der VSV setzte auch nach, erhöhte Tempo und Druck. Der zweite Treffer lag in der Luft – und in der 34. Minute bog der VSV mit einem Doppelschlag durch Richter und Collins endgültig auf die Siegerstraße ab. Das 3:0 war wohl schon entscheidend. Zumal die wenigen Chancen, die die Ungarn herausarbeiten konnten, spätestens von Lamoureux vereitelt wurden.

Um Schlussabschnitt warfen die Ungarn alles in die Waagschale. Umsonst: John Hughes traf gleich nach Wiederbeginn zum 4:0, das war’s endgültig. Der Ehrentreffer der Ungarn kurz vor Schluss war nur noch Kosmetik.