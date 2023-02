In der Erzählung über die bisherige Saison des VSV finden sich zahlreiche Rufzeichen. Nicht umsonst konnte noch vor der Pause der Play-off-Einzug fixiert werden. In den verbleibenden vier Grunddurchgangspartien will der VSV die letzten offenen Fragen klären: Wie kehren JP Lamoureux und Co. zurück? Lehnen sich die Blau-Weißen etwas zurück? Oder drücken sie weiterhin auf das Gaspedal, um Schwung für das Viertelfinale aufzunehmen?