Angekündigt wurde es bereits, jetzt gibt es auch ein Datum: Mit 1. Juni wird die Postfiliale im MEZ Gröbming endgültig schließen. Die Gemeinde unter der Ägide von Bürgermeister Thomas Reingruber hatte noch mit aller Macht versucht, das abzuwenden, aber vergeblich. „Wir haben uns bis in die Vorstandsebene und die Ministerien hinauf beschwert. Wie zu erwarten, wurden alle Bemühungen und Aufrufe nicht erhört“, sagt er.

Auf der positiven Seite: Ab 2. Juni wird das Papierfachgeschäft Wallig in der Mitterbergerstraße zum Postpartner. „Damit ist ein nahtloser Übergang gewährleistet, sodass der Bevölkerung in Gröbming weiterhin alle Post-Services inklusive der wichtigsten Finanzdienstleistungen zur Verfügung stehen“, informiert Post-Sprecherin Gloria Kohlmaier. Und der Bürgermeister ergänzt: „Wir freuen uns, dass eine Angestellte mit übernommen wird, so ist das Know-how nicht verloren.“

Ärger beim Bürgermeister

Von der Vorgehensweise der Post in dieser Sache ist Bürgermeister Reingruber massiv enttäuscht: „Hier wurde teilweise mit falschen Zahlen argumentiert, die Gebäudeeigentümer haben von der Schließung aus der Zeitung erfahren.“ Seine Meinung: „Die Post will keine Filialen mehr führen, das ist ihnen hauptsächlich lästig. Mit allen Einblicken, die ich erhalten habe, wird es wohl in acht bis zehn Jahren keine 50 eigene Postfilialen in ganz Österreich mehr geben.“

Bei der Post heißt es dazu: „Postfilialen werden laufend im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit evaluiert. Ist ein wirtschaftlicher Betrieb dauerhaft nicht mehr möglich, kann es zu einer Schließung kommen.“ Es sei aber „nicht das Ziel, sich aus Regionen zurückzuziehen, sondern Post-Services auch künftig direkt vor Ort anzubieten. Darüber hinaus sind wir österreichweit durch den Ausbau unserer 24/7 Poststationen sogar auf Wachstumskurs.“

Mit der Schließung von Gröbming gibt es im Bezirk Liezen drei Postfilialen, 25 Postpartner und 10 Poststationen – davon drei Poststationen in den Filialen und sieben eigenständige Poststationen.

Bürgermeister Armin Forstner © KLZ / Veronika Höflehner

Zukunft in St. Gallen noch unklar

Wie es nach dem Ende von Unimarkt in St. Gallen und dem dortigen Postpartner aussieht, ist noch unklar. Post wie auch Bürgermeister Armin Forstner bestätigen, dass die Verhandlungen um den Verkauf noch nicht abgeschlossen sind. „Ziel ist es, eine konkrete Lösung in den nächsten Wochen zu finden, um auch in Zukunft in Sankt Gallen mit Post-Services vertreten zu sein“, so Sprecherin Kohlmaier.