Sie wurden erst Ende Jänner vom VSV als „Back-up-Verteidiger“ zurück nach Villach geholt, eine Woche später bestritten Sie bereits Ihr erstes Spiel. Wie hat sich Ihr Comeback nach der langen Pause angefühlt?

Jamie Fraser: Es war schon etwas seltsam. Am Ende lief es aber wesentlich besser, als ich es mir selbst erwartet hätte. Ich kenne ja die Spielweise des VSV, die Umstellung war daher für mich nicht so groß. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich nahtlos einfügen konnte. Dennoch bin ich noch nicht bei 100 Prozent. Ich arbeite aber jeden Tag hart an mir und hoffe, dem Team in den nächsten Wochen helfen zu können. Falls es mich braucht, stehe ich zur Verfügung.



Offiziell haben Sie sich ja am 1. April 2022 in die Eishockeypension verabschiedet. Wie haben Sie sich seitdem fit gehalten und wie sah generell Ihr Leben aus?

Ich habe ein bis zweimal pro Woche mit Freunden ein Eis-training absolviert. Als die Möglichkeit da war, nach Villach zurückkehren, habe ich das Pensum schließlich erhöht. Sonst habe ich meine Kinder, die selbst Eishockey spielen, trainiert und auch für ein paar Spiele als Coach von Sarnia Sting (OHL) ausgeholfen.



Haben Sie auch die Spiele der Villacher in dieser Saison regelmäßig verfolgt?

Ich habe mir die Parteien in der Champions Hockey League angeschaut und kurz vor meiner Abreise aus Kanada noch zwei Spiele in der ICE-Liga. Ich hatte zudem mit einigen ehemaligen Kollgen Kontakt, die hielten mich regelmäßig auf dem Laufenden.



Wie kam es dann zum erneuten Engagement beim VSV?

Zum ersten Mal wurde ich bereits um die Weihnachtszeit kontaktiert, ich sollte einen Monat aushelfen. Daraus wurde jedoch nichts. Als ich überraschenderweise zum zweiten Mal angerufen wurde, saß ich drei Tage später im Flugzeug - und jetzt bin ich hier. Es ist immer wieder schön, hierher zurückzukehren. Villach ist in den letzten Jahren so etwas wie meine zweite Heimat geworden.



Ursprünglich sollten Sie einspringen, sollte sich ein Verteidiger verletzen. Heißt das, dass Sie ab nächster Woche auf der Tribüne Platz nehmen müssen?

Das kann ich noch nicht sagen. Der Trainer hat noch keine Entscheidung gefällt. Und wenn doch, ist das auch in Ordnung. Wie gesagt, ich stehe dem Verein zur Verfügung und werde mein Bestes geben, um dem Team zu helfen, seine Ziele zu erreichen.



Welche wären das?

Man träumt natürlich immer vom Meistertitel. Ich denke, dass in der Mannschaft sehr viel Potenzial steckt und sie in dieser Saison sehr viel erreichen kann. Das Team hatte in den letzten Wochen einen tollen Lauf. Ich hoffe, dass es so weiter geht und zumindest der vierte Tabellenplatz bis zum Beginn des Play-offs gehalten werden kann. Auch ein Platz unter den Top Drei ist durchaus noch machbar.



Sie haben in den letzten zwei Jahren ebenso oft ihren Rücktritt vom Rücktritt bekannt gegeben. Besteht die Möglichkeit, dass man Sie auch in der nächsten Saison früher oder später im VSV-Dress sehen wird?

Das will ich nicht weiter kommentieren. Ich will mich jetzt einmal ausschließlich auf die kommenden Wochen konzentrieren und mit dem VSV noch sehr viel erreichen.