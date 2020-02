Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brandon Maxwell wird heute wieder gefordert sein © GEPA pictures

Rechenmodelle haben im Sport nur selten Relevanz. Weder Spieler noch Trainer wollen sich in der Regel darauf einlassen, jedes Spiel will gewonnen werden, so oder so. Dennoch schielt man in Villach zumindest ein wenig auf mögliche Konstellationen. Im Fall des VSV ist die Rechnung mittlerweile eine einfache. Gewinnen die Adler heute nach 60 Minuten gegen Znaim, stehen sie fix im Play-off.