Die Black Wings fügten ihrem Ex-Trainer Rob Daum die erste Niederlage hinter der Villacher Bande zu. Rick Schofield traf an alter Wirkungsstätte im Doppelpack.

© GEPA pictures

Der VSV ging wie von der Tarantel gestochen in das Qualirunden "Rückspiel" gegen Linz. Den Villacher Chancenhagel münzte Anton Karlsson nach knapp neun Minuten in Zählbares um. Der VSV-Stürmer luchste einem völlig indisponierten Dan DaSilva die Scheibe im Slot ab und hämmerte sie ins Kreuzeck. Damit beendete der Schwede eine sieben Spiele andauernde Torsperre. Nur 97 Sekunden später antwortete Ex-Adler Rick Schofield mit dem Ausgleich. Doch damit nicht genug, schnürte er in Überzahl vier Minuten später den Doppelpack zur 2:1-Pausenführung der Oberösterreicher.