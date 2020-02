Rob Daum (62) ist der neue Trainer bei den Villachern. Der VSV hatte erst am Montag Jyrki Aho gefeuert. Der Ex-Linzer war zuletzt in der DEL tätig und bleibt bis Saisonende.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Die Katze ist aus dem Sack. Binnen 72 Stunden hat der VSV seinen neuen Headcoach gefunden. Der Kanadier Rob Daum übernimmt, nach dem Rauswurf des Finnen Jyrki Aho am Montag, den Klub. Dem 62-jährigen Kanadier wird, wie angekündigt Marco Pewal als Co-Trainer zur Seite gestellt. Sakari Lindfors übernimmt die Torhüter. Daum wird bereits am Donnerstag in Villach erwartet und das Training der Blau-Weißen leiten.