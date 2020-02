Facebook

Jyrki Aho © GEPA pictures

Die Kölner Haie haben in den vergangenen Wochen einen Totalabsturz erlebt. 13 Niederlagen in Folge katapultierte sie aus den sicheren Play-off-Rängen an vorvorletzer Stelle der DEL-Tabelle. Das vorzeitige Saisonende naht. Doch nach dem 1:2 am Sonntag gegen Tabellenführer München wurde nicht der Trainer gefeuert, der übrigens Mike Stewart heißt. Sondern Sportdirektor Mark Mahon. An den Ex-Villacher Stewart wird eisern festgehalten. Von "Nibelungentreue" schreibt der Kölner Stadtanzeiger.