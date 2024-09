Wäre da nicht die bittere 2:7-Niederlage im letzten Test gegen die Graz99ers gewesen, würden die Villacher Adler zum heutigen Saisonauftakt in Ljubljana mit einer blütenreinen (Vorbereitungs)-Weste antreten. Aber auch wenn die Testbilanz (sechs Siege aus sieben Spielen) ein ungleiches Duell vermuten ließe, will sich Teammanager Andreas Napokoj „von den Ergebnissen nicht täuschen lassen. Testspiele sind nie wirklich aussagekräftig“. Fakt ist, dass die Slowenen - mit neuem finanzkräftigen kanadischen Präsidenten - definitiv an Schlagkraft gewonnen haben. Dafür sollen auch die beiden Ex-VSV-Stürmer Blaž Tomaževič und Robert Sabolič sorgen, wobei Letzterer aufgrund einer Sperre in der Vorsaison heute noch nicht spielberechtigt ist.