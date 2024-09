Die TV-Übertragungsrechte der ICE Hockey League gehören in der kommenden Saison dem Österreichischen Rundfunk und der ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe. Die Fans können sich auf bis zu 46 Spiele und die Expertise von ehemaligen Eishockeygrößen freuen. Der ORF geht mit dem gebürtigen Klagenfurter Daniel Warmuth als Kommentator in diese neue Aufgabe. „Ich finde es schön, dass wir jetzt nicht nur das Nationalteam, sondern auch das Liga-Eishockey in unser Programm aufgenommen haben. Wir wollen es mit unseren Experten unterhaltsam, abwechslungsreich und informativ gestalten“, erzählt Warmuth. Auf diesem Weg soll der breiten Bevölkerung Eishockey noch schmackhafter gemacht werden.

Ihm werden die Experten Rafael Rotter, Christoph Harand und Gregor Baumgartner zur Seite stehen und mit ihrer Erfahrung aus dem Eishockey-Profisport spannende Einblicke in die Wohnzimmer liefern. Rotter kann genauso wie Baumgartner auf das Wissen aus über 500 Spielen in Österreichs höchster Spielklasse und zahlreichen Nationalteam-Einsätzen zurückgreifen. Das erste Spiel in ORF Sport + wird am 22. September zu sehen sein, wenn der EC VSV zuhause auf die Vienna Capitals trifft.

Den Auftakt übernimmt Puls 24

Den Start macht Puls 24 am Freitag (19.05 Uhr) mit dem Spiel KAC gegen Salzburg. Martin Pfanner und Co sind auch diese Saison wieder ein fixer Bestandteil der ICE-Berichterstattung. Ihnen steht neben Greg Holst und Anton Bernard heuer auch Martin Ulmer mit seinem Fachwissen zur Seite.