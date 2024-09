Vor Beginn der Saison 2024/25 ist es eine Spur ruhiger geworden um den VSV. Der Sommer verlief in Villach unaufgeregt, trotz neuem Trainerteam und veränderter Mannschaft sowie bereits drei Verletzten (Rebernig, Pearson, Katic) zu Beginn. Gleichzeitig sind auch die Töne im und um den Verein leiser geworden. In den vergangenen Jahren, Villach war unter Rob Daum und jeweils mit viel Selbstvertrauen in die Saison gestartet, wurde sogar das „M“-Wort oder zumindest die große Sehnsucht nach dem ersten Titel seit 2006 zum Thema.