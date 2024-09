„Alter ist nur eine Zahl.“ Dieser Spruch wird in der Sportwelt gerne hervorgekramt, wenn Athleten immer noch Höchstleistungen bringen, während ihre Alterskollegen oft schon die Sportpension genießen. Auf Anhieb fallen einem da Ausnahmespieler wie Kicker Zlatan Ibrahimovic ein, der mit 41 Jahren beim AC Milan aufhörte. Oder natürlich „Methusalem“ Jaromir Jagr, der auch kommende Saison in Tschechien noch für Kladno auflaufen will. Er ist inzwischen unglaubliche 52 Jahre alt. Im heimischen Eishockey ist ein Torhüter der „Oldie“ der Liga. JP Lamoureux, dem Rekorde, Meistertitel und individuelle Auszeichnungen in Österreich gehören, geht mit 40 Jahren in seine 17. Profisaison, die 13. in Österreich, die siebente beim VSV. „Es spornt mich einfach immer noch so an, täglich besser zu werden und beim Prozess eines Teams dabei zu sein, es mitzuentwickeln“, sagt der gewohnt nüchterne Lamoureux.