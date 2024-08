Schlag auf Schlag geht es in der Vorsaison des EC VSV. Die Taktung dürfte den Adlern gefallen. Solide Leistungen führten zu Testpiel-Siegen im Pustertal sowie in Landshut. Freitag schickte man die Augsburger Panther mit einem 4:2 Sieg nach Hause. Neo-Headcoach Tray Tuomie hatte mit den Linien-Kombinationen ein Händchen. Der Mix aus routinierten Legionären und jungem blauen Blut schlug ein. Die Jungadler Johannes Tschurnig und Dominik Prodinger trugen mit ihren Toren und Aktionen maßgeblich zum ersten Testpiel-Heimsieg der Saison bei. Auch die U20-Spieler Uschan und Raspotnig bekamen ihre Wechsel und schnupperten als Verteidigungspaar Profi-Luft.

Der Kapitän wird ernannt

Die Kapitänsfrage ist noch immer nicht geklärt. Nachdem Rauchenwald, Lindner und Hughes in den letzten Spielen abwechselnd das „C“ trugen, wird Sonntag ein weiterer potentieller Kandidat als Kapitän einlaufen. In der letzten Vorbereitungswoche wird es dann eine Entscheidung geben. Wahl wird es keine geben. „Ich werde auf mein Bauchgefühl hören und einen Kapitän ernennen“, so der Chefcoach. Die Villacher wollen auch nach der Vorsaison auf die Jungadler setzen. Wenn Chase Pearson und Max Rebernig zurückkehren, werden aber auch sie ihren fixen Platz im Kader haben. Beim Spiel am Sonntag gibt es fast das idente Line-up. Lukas Moser wird im Tor starten. Rene Swette bleibt der Backup. Ob die blau-weiße Siegesserie fortgesetzt wird? Der kroatische Klub KHL Sisak nimmt in dieser Saison erstmals an der Alps Hockey League teil und ist für die Adler schwierig einzuschätzen. „Sie wollen sich bei uns sicher beweisen. Wir müssen bereit sein“, sagt Tuomie, der einen guten Test erwartet.