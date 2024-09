Der Start der am Freitag beginnenden ICE-Liga rückt immer näher, die Vereine haben ihr Vorbereitungsprogramm bereits abgeschlossen und arbeiten in dieser Woche hauptsächlich an ihrer taktischen Ausrichtung. Während Salzburg, Wien und der KAC schon ihre ersten Pflichtspiele (CHL) absolviert haben, steigt bei anderen die Vorfreude auf die Meisterschaft und mit ihr auch die Ambitionen. Jedes Team will einen Schritt nach vorne machen, das letztjährige Endresultat verbessern - so auch der VSV. Allerdings erhielt die blau-weiße Euphorie im letzten Test gegen Ligakonkurrent Graz einen herben Dämpfer. Die 2:7-Niederlage nach zuvor sechs Siegen in ebenso vielen Testspielen offenbarte einige offene Baustellen, auch wenn mit JP Lamoureux, Mark Katic, Max Rebernig und Neuzugang Chase Pearson einige Schlüsselspieler nicht einliefen.