In der Schweiz beginnt die Saisonplanung früher als anderswo. Das gibt Klubs wie Spielern Sicherheit. Der KAC scheint mit Raphael Herburger ebenfalls in diese Richtung zu gehen. Bereits 2021 kam das hartnäckige Gerücht auf, wonach der Vorarlberger spätestens in zwei Jahren wieder an den Wörthersee zurückkehrt. Eine dementsprechende Vereinbarung wäre hierzulande ein Novum. Die Finalisierung des neuesten Rotjacken-Deals erfolgte deutlich kurzfristiger.