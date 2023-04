Sensation bahnt sich an

Martin Schumnig könnte dem VSV neue Optionen geben

Der VSV benötigt für seine Defensive neue Kräfte. Mit Martin Schumnig, dessen Vertrag in Linz endet, soll vom Erzfeind KAC nun ins Lager der Blau-Weißen wechseln. Auch Herburgers Name kursiert in Österreich.