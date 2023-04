Viel zu analysieren gibt es derzeit im Lager der Rotjacken. Nicht nur die Kaderplanung für die kommende ICE-Liga-Saison steht bei Manager Oliver Pilloni ganz oben auf der Agenda, auch die Frage wie und in welcher Form es mit dem Farmteam und dem Nachwuchs weitergehen soll, wird in diesen Tagen diskutiert. Abgesehen vom sportlichen steckt hinter den Überlegungen auch immer ein finanzieller Aspekt.



Immerhin verschlingt das KAC Future Team gleich viel Geld, wie der gesamte restliche Nachwuchs von der U18 abwärts. Andererseits hätten die Rotjacken die heurige Misere mit unzähligen Verletzten ohne ihr Farmteam wohl kaum bewältigen können. Bestes Beispiel dafür ist Marcel Witting. Der 27-Jährige bestritt in dieser Saison im Grunddurchgang mehr Spiele (24) in der AlpsHL als in der ICE, hatte aber schließlich mit seinem Overtimetreffer in Villach maßgeblichen Anteil am Halbfinalaufstieg der Rotjacken. Der große Pool an Spielern, der dem KAC im Future Team zur Verfügung steht, ist das Fundament des Klubs, die Versicherung für die Zukunft und die Perspektive vieler aufstrebender Talente.



Eine Auflösung der Talentschmiede und ein Rückzug in die U20-Liga wurden zwar kurz in Erwägung gezogen, doch scheinen nun vom Tisch zu sein. „Wir werden nicht aus einem Vorteil einen Nachteil machen. Unzählige Spieler haben in den letzten Jahren von unserem Farmteam profitiert. Viele Talente kommen auch gerade deswegen nach Klagenfurt“, stellt Manager Pilloni klar und sieht auch einen budgetären Nutzen des Future Teams: „Wenn wir heuer unsere vielen Ausfälle durch neue Spieler kompensieren hätten müssen, wäre das um ein Vielfaches teurer gewesen.“



Dennoch strebt man finanzielle Einsparungen bzw. Optimierungen an. Das hauptamtliche Trainerduo mit Kirk Furey und David Fischer wird es wohl nicht mehr geben. Einer der beiden Coaches dürfte ein anderes Nachwuchsteam übernehmen. David Fischer könnte unter Umständen auch im ICE-Team als Co-Trainer fungieren. Ein weiterer Punkt, den man in Klagenfurt kritisiert, ist der Spielplan in der AlpsHL. Aufgrund des Umstandes, dass etliche Rotjacken-Spieler noch die Schulbank drücken, will man die Ligaverantwortlichen dazu bewegen, Adaptionen vorzunehmen. Angestrebt wird, dass Auswärtsspiele fast ausschließlich am Wochenende stattfinden, um den Spielern damit die Doppelbelastung Schule und Eishockey zumindest etwas zu erleichtern. Eine weitere Lösung des Problems wäre eine Teilung der AlpsHL in zwei Divisionen.