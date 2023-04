Die vielen Verletzungen war es geschuldet, dass Fabian Hochegger in eine neue Rolle beim KAC schlüpfen konnte, die er mit viel Herz, Leidenschaft und Erfolg ausführte. Erst eine Verletzung im fünften Viertelfinalmatch gegen Villach stoppte den Klagenfurter. Sein Ausfall schmerzte im Halbfinale, da seine Arbeit vor dem gegnerischen Gehäuse kein anderer Spieler im Kader so gut erledigte, wie der 21-Jährige. Nun unterzeichnete Hochegger, der mit elf Treffern in der teaminternen Torschützenliste Platz sechs einnimmt, einen Kontrakt bis ins Jahr 2026.

"Fabian Hochegger war im Nachwuchs über Jahre ein Punktesammler, wurde bei seinem Engagement in Kanada aber zu einem Grinder für die hinteren Linien umfunktioniert. Es hat nach seiner Rückkehr nach Klagenfurt doch einige Zeit gedauert, bis er diese beiden sehr gegensätzlichen Pole in seinem Spiel vereinen konnte. Die Möglichkeit dazu hatte er dank unseres Future Teams in der Alps Hockey League, in der abgelaufenen Saison konnte er dies nun auch in der Kampfmannschaft umsetzen. Alle Beteiligten wissen, dass das erste Jahr nach einer Breakout Season in der Regel sehr schwer ist, aber wir glauben, dass Fabian Hochegger unsere Mannschaft langfristig bereichern wird. Auch sieht man bei jedem seiner Einsätze, dass er für unseren Klub und unser Team brennt", erläutert General Manager Oliver Pilloni die Entscheidung, dem Eigenbauspieler einen neuen Vertrag über drei Jahre zu offerieren.