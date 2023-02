Bestimmte Ereignisse während einer langen Saison müssen nicht unbedingt einen Widerspruch darstellen. Ein Aspekt kann zum anderen führen. Keine Mannschaft in den Top sechs erlebte in dieser Saison mehr und vor allem längere Ausfälle als der KAC. Und gleichzeitig schoss keines dieser Teams weniger Tore als die Rotjacken. Vielleicht lässt all das den Stern von Fabian Hochegger so hell erleuchten.