Was Selbstvertrauen und Wertschätzung bewirken können, zeigt sich im Moment bei Fabian Hochegger. Der 21-Jährige hat zurzeit seine beste Phase in der KAC-Kampfmannschaft. In den letzten drei Spielen gegen Asiago, VSV und Ljubljana schoss er in jedem Spiel ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Bei den 20 Partien davor brachte es der Flügelstürmer genau auf drei Assists.