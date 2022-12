In wichtigen Spielen, so sagt man, hängt alles von der Torhüter-Leistung ab. Nicht, dass der bisherige Saisonverlauf völlig unwichtig gewesen wäre. Doch ein Kärntner Derby hebt das Eishockey auf eine höhere Ebene. So war es und so wird es, selbst wenn Qualität und Attraktivität abnehmen, immer sein. Dessen ist sich auch KAC-Keeper Sebastian Dahm bewusst.