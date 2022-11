Die „Degradierung“ Marco Rossis von seinem NHL-Team Minnesota Wild zu Farmteam Iowa (AHL) hat beim Vorarlberger offensichtlich keinerlei Spuren hinterlassen. Beim 4:3-Auswärtssieg gegen die San Jose Barracuda steuerte Rossi ein Tor und zwei Assists bei und wurde zudem auch zum besten Spieler des Abends gewählt.



Ebenfalls einen Treffer erzielte Lugano-Legionär Raphael Herburger, der beim 1:4-Sieg seiner Mannschaft in Zug das 2:0 erzielte. Der 33-jährige Ex-KAC und -Salzburg-Stürmer hatte zuvor zehn Monate nicht getroffen.

Marco Kasper avancierte mit seinem Treffer zum 3:2-Sieg von Rögle in Malmö zum Matchwinner. Der Klagenfurter, der heuer von den Detroit Red Wings an achter Stelle gedraftet wurde, hält damit nach 20 Spielen bei 12 Punkten (4 Tore/8 Assists).



Die Vienna Capitals haben erneut Probleme mit der Kühlanlage der STEFFL-Arena. Die für Freitag bzw. Sonntag angesetzten ICE-Liga-Spiele der Wiener gegen Asiago und den VSV können daher nicht in der heimischen Halle ausgetragen werden. Am Sonntag hätten die Villacher Adler in Wien gastieren sollen, nun wurde das Heimrecht getauscht. Die Partie findet also am Sonntag um 16.30 Uhr (live auf Puls 4) in der Villacher Stadthalle statt.



Der HC Pustertal ist auf der Suche nach einem neuen Head Coach fündig geworden. Die Südtiroler verpflichteten Tomek Valtonen. Der 42-jährige Finne bestritt als Spieler knapp 500 Partien für Jokerit Helsinki (SM-Liiga) und kann als Trainer Stationen bei Jokerit, Vaasa (FIN), Ravensburg (DEL2) und Michalovce (SVK) vorweisen. „Wir wollen auf jeden Fall eine Mannschaft sein, die jeden Abend auf Sieg spielt und alles gibt.“



Im Dezember-Break (12. bis 16.12.) bestreitet Österreichs Nationalteam in Kapfenberg zwei Tests gegen die ungarische Auswahl. Teamchef Roger Bader nominierte dafür ein „Prospect“-Team, in dem mit Jacob Pfeffer, Bernhard Posch, Paul Stapelfeldt, Clemens Krainz und Benjamin Lanzinger gleich fünf Debütanten aufscheinen. Der Altersschnitt beträgt 22,6 Jahre.