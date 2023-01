Zwölf Runden sind im Grunddurchgang noch ausständig. Für den KAC gilt es nun unter allen Umständen zu punkten, um den direkten Play-off-Einzug zu schaffen. "Der Punktgewinn in Salzburg kann noch viel wert sein", ist Rotjacken-Stürmer Fabian Hochegger überzeugt. Der 21-Jährige erzielte bereits seinen siebenten Saisontreffer, sechs Scorerpunkte aus den letzten acht Partien unterstreichen seine Topform.

Hochegger weiß, was ihm in die Karten spielt: "Ich traue mich im Scheibenbesitz mehr, habe Selbstvertrauen getankt." Auch heute gegen Fehervar (Cody Donaghey kam zuletzt aus der Slowakei) muss der KAC anschreiben. Allerdings gelten die Ungarn als Mannschaft, die gerne ihre physischen Vorteile ausspielt. Hochegger: "Eine starke Truppe. Aber wie immer gilt: Wir müssen unser Spiel durchziehen." Unschlagbar ist der Vizemeister von 2022 allerdings nicht. Zuletzt setzte es vier Niederlagen in fünf Partien.

Die Personalsituation sorgt bei den Klagenfurtern nicht für Entspannung. Im Gegenteil: Neben den Langzeit-Ausfällen Petersen, Haudum, Koch, Obersteiner, Steffler, Van Ee, Preiml und Bischofberger ist nun auch noch Defensiv-Stütze Clemens Unterweger fraglich (krank).