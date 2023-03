Was ist mit seiner Strahlkraft geschehen? Hat Nick Petersen seinen Zenit überschritten? Es läuft jedenfalls ganz und gar nicht rund beim einstigen KAC-Scharfschützen in dieser Saison. Zuletzt trat der Kanadier als ein Akteur in Erscheinung, der mehr mit Lamentieren beschäftigt war, als produktiv aufzutreten - wie man es früher von ihm gewohnt war. Er wirkt frustiert, gehemmt, und vielleicht nicht ganz so frei im Kopf. Daran ändert auch der eine Treffer in Spiel Zwei gegen Salzburg nichts. Es war sein erster Torjubel aus den letzten elf Partien. Und das liegt für einen Spieler seines Formats einfach deutlich unter den Erwartungen.