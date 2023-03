So genugtuend der 6:2-Kantersieg gegen Salzburg in Spiel zwei der Halbfinalserie auch sein mag, am Ende zählt nur der Sieg, völlig egal in welcher Höhe der auch ausfiel. Dessen sind sich die Rotjacken durchaus im Klaren, sie wissen, was schon am Dienstag in Salzburg auf sie zukommen wird. "Jetzt fängt diese Halbfinalserie richtig an, Spiel drei am Dienstag wird ein sehr wichtiges. Es gibt keinen Grund, nicht weiter

demütig und bescheiden zu sein. Wir müssen uns nach wie vor steigern und an den Weg glauben, den wir eingeschlagen haben", blickt Petri Matikainen bereits in die Zukunft.