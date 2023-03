KAC glich die Halbfinalserie gegen Salzburg mit Kantersieg aus

Mit einem fulminanten 6:2-Heimsieg revanchierten sich die Rotjacken eindrucksvoll für die Niederlage in Spiel eins und stellten völlig verdient in der Serie auf 1:1. Schon am Dienstag steigt Spiel drei in Salzburg.