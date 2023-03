In Klagenfurt herrscht nun diese Energie, die bei Play-off-Serien die Spieler umgibt. Sie sind körperlich anwesend, aber leben völlig in ihrer eigenen Welt. Nach dem Sieg gegen den VSV, der eine gefühlte Ewigkeit zurückliegt, kommt es zum großen Klassiker: Der KAC duelliert sich mit Salzburg um den Finaleinzug. Dieses Duell gab es zuletzt 2021. Damals allerdings unter anderen Umständen. Coronawellen sperrten die Fans aus. Auch das ist glücklicherweise vorüber. Zum Auftakt am Freitag wird sich der Salzburger Volksgarten rappelvoll präsentieren. Auch die beiden Rotjacken-Heimspiele waren binnen 31 Minuten ausverkauft.

Ein Salzburg-Spezialist ist KAC-Verteidiger Clemens Unterweger. Vor zwei Jahren erzielte er in Spiel zwei das Overtime-Siegestor beim 3:2-Sieg. Und beinahe endete für die Roten Bullen nach 3:0-Serienführung des KAC in einem Desaster. Im fünften Duell sorgte abermals der Hubener mit dem einzigen Treffer beim 1:0-Sieg für den Finaleinzug. Die Bilder der Ehrenrunde vor leeren Rängen in der Stadthalle blieben in Erinnerung. "Es waren zwei glückliche Tore, so ehrlich muss man sein."

Tolle Spiele in vollen Hallen

Jetzt sei die Situation eine völlig andere. "Die Salzburger haben 16 Play-off-Partien in Folge gewonnen. Da stellt sich gar nicht die Frage, wer Favorit ist. Aber schön ist, dass jetzt die Hallen wieder voll sind. So etwas schafft eine tolle Atmosphäre", ist sich Unterweger sicher.

Die Rotjacken können jedenfalls wieder auf die Dienste von Rihards Bukarts und Mike Zalewski zurückgreifen. Und damit ändern sich auch die Formationen (Lessio-Hundertpfund-Schwinger, Ganahl-Ticar-Petersen, Bukarts-Haudum-Obersteiner, M. Witting-Zalewski-Kraus).

Thomas Koch fällt weiterhin aus. Aus dem Abschlusstraining war bereits ablesbar, dass das Auftreten ein anderes sein wird als beispielsweise gegen den VSV. So wurden einzelne Schwerpunkte bei Übungen für Verteidiger und Stürmer gesetzt. KAC-Trainer Petri Matikainen will überraschen. "Es gibt dazu keinen Kommentar", sagt der Finne knapp und ergänzt: "Wir müssen besser spielen als gegen Villach."

Schneider bekämpft Fluch

Auch, weil die Roten Bullen auf Revanche brennen (Peter Schneider hat noch keine Play-off-Serie gegen die Klagenfurter gewonnen) bzw. ihren Lauf gegen den KAC prolongieren wollen. Abgesehen von Ty Loney (verletzungsbedingtes Karriereende?) und Thomas Raffl (könnte im Lauf der Serie zurückkehren) können die Mozartstädter aus dem Vollen schöpfen. Ein wenig Unruhe herrscht aufgrund der nebulösen Zukunft.

Immer wieder keimten in den letzten Jahren Gerüchte auf, wonach Salzburg zum Farmteam von EHC München werden soll. Tatsächlich eingetreten sind sie aber nie. Etwas deutlicher sind die Fragezeichen innerhalb der Mannschaft. Trainer Matt McIlvane verabschiedet sich nach dieser Saison bekanntlich in die AHL (San Diego). Auch die Mannschaft könnte sich verändern. Bei langjährigen Stützen wie Dominique Heinrich gab es noch keine Gespräche zu ihrer Vertragssituation.