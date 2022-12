KAC-Crack Nick Petersen und seine Tochter Kayla strahlen beim Flanieren über den Klagenfurter Weihnachtsmarkt um die Wette. Die Elfjährige, die bei ihrer Mutter in Kanada lebt, verbringt Weihnachten bei ihrem Papa in Kärnten. Ein Augenblick genügt, um zu realisieren, dass die beiden ein Herz und eine Seele sind. „Er ist der beste Dad“, grinst Kayla, die mit ihrer aufgeschlossenen und kommunikativen Art ihr Umfeld schnell in ihren Bann zieht.

Vater-Tochter-Beziehungen sind von besonderer Bedeutung, spielen doch männliche Bezugspersonen im Leben von Mädchen eine wesentliche Rolle. Während er allerdings überzeugt ist, ein ziemlich entspannter Dad zu sein, „meint sie, dass ich streng bin“. Kayla, die drei Jahre in Klagenfurt gelebt und ein Jahr die internationale Schule in Velden besucht hat, outet sich als absoluter KAC-Fan. Ihre wahre Nummer eins ist selbstverständlich ihr Papa, wobei sie kein Geheimnis daraus macht, „dass mir Matt Fraser und Paul Postma taugen“.

Nick Petersen und seine kleine „Prinzessin“ © Markus Traussnig

Deutsch ist nicht so sein Ding

"Wenn wir gewinnen, ist Kayla aus dem Häuschen. Sie fiebert total mit, kennt alle Jungs aus dem Team. Die spezielle Rivalität zwischen Klagenfurt und Villach hat sie längst verinnerlicht, mehr als ich. Der Derbysieg zuletzt hat ihr extrem gefallen, mir aber auch, klar."

Während die engagierte Malerin und Sushi-Liebhaberin noch so einiges auf Deutsch versteht, hängt der 33-Jährige etwas hinterher. „Ich habe jetzt eine österreichische Freundin und versuche, es langsam zu forcieren.“

Auf die Frage nach jungen Verehrern wird Petersen indessen ziemlich wortkarg. „Die Zeit kommt vermutlich früh genug. Ich will mir darüber noch keine Gedanken machen“, schmunzelt der passionierte Golfspieler. Gerade weil die beiden über einen längeren Zeitraum mehr als 7000 Kilometer Luftlinie trennen, gehört Facetime zur täglichen Routine. „Das ist ein Muss.“

"Ich hatte nie die Gelegenheit"

Der Flügel der Rotjacken spielt seine fünfte Saison in Klagenfurt und verriet, dass er beim Rekordmeister noch eine weitere Saison anhängen will. Auf die Frage, warum er nie den Sprung in die NHL geschafft hat, unterstreicht der Paradeathlet, „dass ich nie die Gelegenheit hatte und man manchmal einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss.“

Das Match am Montag in Bozen müssen wohl beide gemeinsam per Livestream mitverfolgen. Nick verletzte sich am Freitag gegen Graz leicht - nähere Untersuchungen folgen unter der Woche.