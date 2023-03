Eine große Ernüchterung war die 1:5-Niederlage im ersten Halbfinale für den KAC gegen Salzburg. Die Bullen waren in allen Belangen besser als die Rotjacken, ließen ihnen nicht einmal den Funken einer Chance. Bei den Klagenfurter wirkten alle Spieler mit dem Tempo und der Aggressivität der Gastgeber überfordert, konnten die Kärntner nur in wenigen Minuten im Spiel zeigen, dass es möglich sein kann, mit dem Meister auf Augenhöhe zu agieren. Thomas Hundertpfund brachte es in der zweiten Drittelpause auf den Punkt. "Wir haben den Salzburgern 35 Minuten beim Eislaufen zugeschaut, so kann es nicht funktionieren."

Natürlich sollte man die schwache Vorstellung der Athletiker nicht überbewerten, schon am Sonntag haben sie die Möglichkeit, sich von einer besseren Seite zu zeigen in der ausverkauften Heidi Horten-Arena. Alle Spieler müssen sich aber steigern, um den 18-Play-off-Erfolg der Bullen in Serie zu verhindern. "Wir müssen eine größere Eislaufbereitschaft zeigen, ansonsten wird es schwer. Aber alles war auch nicht schlecht im ersten Match. Wichtig wird werden, dass wir auch von der Strafbank fernbleiben. Wir werden auf alle Fälle stärker zurückkommen", verspricht Lukas Haudum nach Spielende auf TV-Sender Puls24.