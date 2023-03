Nachdem Bozen in der Overtime in Spiel sieben gegen Linz das bessere Ende hatte, stand fest, dass der KAC im Halbfinale ab Freitag auf Salzburg treffen wird. Auf die Fans wartet eine Serie, die Spannung garantiert und mit vielen Emotionen garniert sein wird. Ein Blick auf die bisherigen acht Duelle verspricht Spiele, die alles haben werden, was das Play-off-Eishockey so sehenswert macht. Titelverteidiger Salzburg ist der Favorit, darüber sind sich die Experten einig, aber die Rotjacken haben das Zeug, um die Bullen mächtig zu ärgern.