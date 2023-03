Das Prozedere war absehbar. Nach dem frühen Saisonende von SHL-Klub Rögle BK und einer hervorragenden Spielzeit von Marco Kasper, hat Detroit Red Wings seinen Center nach Nordamerika beordert. Und das nur zwei Tage nach dem bitteren Viertelfinal-Aus gegen Skelleftea. Doch die NHL-Organisation meldete Bedarf an, will ihr Juwel wieder einmal zu Gesicht bekommen. Auch wenn das AHL-Farmteam Grand Rapids Griffins in der Central Divison an letzter Position hängt und keine Chance mehr auf das Play-off besteht.

Kasper war im NHL-Draft 2022 von den Red Wings an Nummer acht

gewählt worden und unterzeichnete noch im Juli einen

Dreijahresvertrag. Der junge Stürmer wurde allerdings weiter an

Rögle verliehen, wo er in dieser Saison auf Geheiß der Red Wings als

Center eingesetzt wurde.

Und es klingt nach einem längeren Abschied, wie Kasper auf der Homepage des Klubs zitiert wird: "Es war wie mein zweites Zuhause. Ich bin mit 16 Jahren hierher gekommen und es hat mir sehr viel bedeutet, hier gespielt und mich entwickelt zu haben. Ich hatte viel Unterstützung von den Trainern und Chris Abbott und Hampus Sjöström. Und ich habe hier viele Freunde gefunden", sagt Kasper, der insgesamt 158 Spiele für Rögles A-Mannschaft absolviert hatte und dabei 59 Punkte (24 Tore, 35 Assists) erzielen konnte.